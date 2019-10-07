СКР и полиция провели обыски в двух министерствах Ставрополья

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) и МВД провели в понедельник обыски в министерстве строительства и архитектуры, а также в министерстве физической культуры Ставропольского края, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"Обыски проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств", - говорится в сообщении. В частности, речь идет о выделенных деньгах на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставрополье, а также на поставку спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва.

По данным пресс-службы, в ходе обысков "удалось получить данные о совершении депутатом Думы Ставропольского края Алексеем Назаренко преступлений по статьям "мошенничество" (159 УК РФ), "присвоение" (160 УК РФ), "ограничение конкуренции" (178 УК РФ)". Кроме того, правоохранительные органы проверяют, не были ли причастны к этим преступлениям ряд чиновников из министерств Ставрополья.

В настоящее время следователи СКР изымают в качестве вещественных доказательств документы, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для расследования, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Ставропольского края Назаренко стал фигурантом трех уголовных дел. Он находится в розыске.

По данным следствия, с декабря 2017 по март 2018 года Назаренко замещал должность помощника гендиректора ООО "Инженер" и в рамках исполнения госконтракта на объекте "Легкоатлетический манеж" похитил более 8,8 млн рублей из бюджета, подготовив документы на установку в манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом. По этому эпизоду возбуждено дело по статье "мошенничество".

По статьям "ограничение конкуренции" и "присвоение" УК РФ он заподозрен в картельном сговоре для ограничения конкуренции при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов - физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в Ставрополе и спортивного комплекса в Новоалександровске, а также присвоении денег ООО "Кавказстройинвест", руководителем которого он являлся.