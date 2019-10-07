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Володин призвал не скрывать проблемы здравоохранения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признавать проблемы в здравоохранении и открыто их обсуждать, чтобы их можно было решать. Он заявил это на на съезде союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" и в первую очередь напомнил о проблеме дефицита кадров.

По словам спикера, министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что дефицит кадров составляет 7%. "Не соглашусь, что это средний показатель, такой же, как показатель разницы бюджетообеспеченных регионов и самых низко бюджетообеспеченных регионов", - возразил Володин. По его сведениям, в сельских районах дефицит кадров в центральных районных больницах достигает почти 50%.

Он призвал это признать и "вырабатывать предложения, в том числе и в рамках Национальной медицинской палаты, которая нам поможет решить эту проблему".

Также Володин указал на проблему статуса врача и распределения врачей в регионы, в том числе и через так называемое целевое распределение для решения проблемы укомплектования кадрами районного звена и первичного звена. По его словам, средств на решение проблем "стало больше", но их нужно эффективно расходовать.

"Приведу один пример - (...) на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" были выделены 79,5 млрд рублей, на конец августа в 19,9 млрд. То есть за 8 месяцев не более 20%. Это приводит к тому, что у нас возникает много вопросов", - сказал он.

До конца года депутаты и Минфин разработают поправки, которые обяжут отраслевые министерства, в том числе Минздрав, создать нормативно-подзаконную базу до конца текущего года, чтобы средства в регионы начали поступать уже в январе, пообещал спикер. В результате эффективность расходования бюджетных средств возрастет, считает он.

Минздрав Вячеслав Володин Вероника Скворцова

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