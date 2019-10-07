Крымские спасатели вернулись к разминированию затонувшего в годы войны судна

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Работы по поднятию и утилизации боеприпасов с затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода "Жан Жорес" возобновились в районе Феодосии, сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС по Крыму.

Как говорится в сообщении, район проведения работ закрыли для маломерных судов, также проводится патрулирование прибрежной зоны в этом районе. Боеприпасы будут утилизировать на специально отведенном полигоне, добавили в МЧС.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления, работы будут проводиться в течение месяца.

Грузовой теплоход "Жан Жорес" затонул 16 января 1942 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. Судно доставляло боеприпасы и технику на берег, но отклонилось от курса и подорвалось на немецкой магнитной мине, рассказал агентству замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

"Все трюма забиты снарядами: чтобы обеспечить безопасность прилегающей акватории, на протяжении последних десятилетий регулярно, с украинского периода, проводятся работы по его разминированию. Когда будут закончены работы, неизвестно", - пояснил он.

Возможность подъема судна обсуждалась в 1960-е годы, однако эксперты сочли это нецелесообразным из-за сильного повреждения. В 2013 году "Жан Жорес" был признан объектом культурного наследия. По словам Вахонеева, после разминирования на теплоход может быть открыт доступ для любителей дайвинга.