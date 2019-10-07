Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции совершил самоубийство в одном из зданий МВД Татарстана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Полицейский скончался в автомобиле скорой помощи, уточнил сотрудник пресс-службы. В настоящее время в ведомстве создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Татарстану, которая будет выяснять обстоятельства и причины суицида сотрудника внутренних органов, а также проведет служебную проверку, рассказал собеседник агентства.

По сообщениям местных СМИ, погибшим является 32-летний капитан полиции, его обнаружили в служебном тире.