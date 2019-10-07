Водитель насмерть сбил женщину с двумя детьми под Белгородом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают водителя автомобиля, сбившего трех человек в Ровеньском районе Белгородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД в понедельник.

"Примерно в 17:25 (время совпадает с московским - ИФ) в дежурную часть ОМВД России по Ровеньскому району поступило сообщение о том, что на автодороге "Россошь-Старобельск-Лозная" в районе хутора Клиновый автомобиль сбил женщину и двух детей - девочку 2007 г.р. и мальчика 2008 г.р. От полученных травм все трое скончались на месте", - сказал представитель ведомства.

По его словам, водитель автомобиля с места ДТП скрылся. В настоящий момент его ищут, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как передает местный новостной сайт go31.ru, погибшие ехали на велосипедах. Совершивший наезд водитель управлял автомобилем ВАЗ-2112.