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В аварии с тремя автомобилями в Курске погибли две женщины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием трех автомобилей, один из которых - маршрутная "Газель", произошла в Курске, в результате погибли две пассажирки "маршрутки", еще шесть пострадали.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, автомобили столкнулись в Курске в 19:20 по местному времени (совпадает с московским).

В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" уточнили, что произошло столкновение маршрутного такси, грузовика и легкового автомобиля.

Как передает местное сетевое СМИ "Друг для друга Курск Онлайн", по предварительной информации, обе погибшие — молодые девушки, ехавшие на передних сиденьях "Газели".

Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате ДТП. На месте работают спасательные службы.

Курск МВД МЧС

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