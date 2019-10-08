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Двое жителей Камчатки получили срок за изготовление оружия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Петропавловска-Камчатского получили условный срок и штрафы за незаконное изготовление боевого оружия и боеприпасов, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ региона.

"В 2018 году двое безработных жителей краевого центра заказали в сети интернет охолощенный автомат Калашникова ОС-АК-103, из которого изготовили боевое оружие. Кроме того, "умельцы" переделали охолощенные патроны и металлические шарики в действующие боеприпасы. Подпольная мастерская располагалась в квартире одного из преступников. На переделку оружия им потребовался месяц", - говорится в сообщении.

Арсенал они хранили в гараже в Петропавловске-Камчатском до того, как его обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ по Камчатскому краю при содействии коллег из УМВД. Как задержанные пояснили оперативникам, оружие и боеприпасы они намеревались продать, сообщает пресс-служба.

По ее данным, Петропавловск-Камчатский городской суд счел убедительными доказательства, собранные следователями УФСБ, и признал жителей краевого центра виновными по ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 2. ст. 223 (незаконное изготовление боеприпасов), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК РФ.

С учетом признания ими вины, раскаяния в содеянном, активного способствования в раскрытии преступлений суд приговорил их к лишению свободы условно и штрафам в размере 144 тыс. и 156 тыс. рублей.

Камчатка

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