В Череповце при попытке взорвать банкомат погиб житель Петрозаводска

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Череповце мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат с помощью газового оборудования. По факту началась доследственная проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по Вологодской области.

Погибшим оказался выходец из Петрозаводска 1982 год рождения.

Инцидент произошел около 5 утра 8 октября. В областном управлени МЧС уточнили, что взрыв произошел в помещении Сбербанка на первом этаже жилой пятиэтажки на улице Моченкова. Помещения банка получили повреждения, несущие конструкции здания не пострадали.