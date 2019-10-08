Суд на Урале ужесточил приговор бизнесмену, истязавшему ребенка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд ужесточил наказание уральцу Юрию Юдину, ранее осужденному условно по делу об истязании ребенка, на которого он "в воспитательных целях" надевал электроошейник.

"Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде четырех лет реального лишения свободы. Юдин был взят под стражу в зале суда", - сообщает во вторник пресс-служба суда.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

Как сообщалось, по версии следствия, с 2014 по 2016 год Юдин занимался "воспитанием" пятилетнего сына своей знакомой на загородной даче: бил его током, втыкал в руки иголки и избивал прутом. Случаи физического и психического воздействия были сняты на видео.

Как пишет портал 66.ru, Юдин, который руководил компанией "ITM Холдинг" и екатеринбургским интернет-провайдером "Планета", "воспитывал" таким образом ребенка по просьбе его матери. Кроме того, бизнесмен также мучил и других детей. Издевательства происходили во время семейного отпуска в Турции, турпоходов с подчиненными в Алтайском крае и на даче в Нижнем Тагиле.

Окружающие взрослые не препятствовали действиям Юдина. Бизнесмен, создал в своей компании подобие секты под названием "Группа крови", куда входили приближенные к директору сотрудники. Юдин устраивал выезды на природу и "тренинги личностного роста", во время которых участники поклонялись руководителю, отмечает 66.ru.

14 июня Пригородный районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным по ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура не согласилась со слишком мягким решением суда и обжаловала его. В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы.