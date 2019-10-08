Поиск

Суд на Урале ужесточил приговор бизнесмену, истязавшему ребенка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд ужесточил наказание уральцу Юрию Юдину, ранее осужденному условно по делу об истязании ребенка, на которого он "в воспитательных целях" надевал электроошейник.

"Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде четырех лет реального лишения свободы. Юдин был взят под стражу в зале суда", - сообщает во вторник пресс-служба суда.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

Как сообщалось, по версии следствия, с 2014 по 2016 год Юдин занимался "воспитанием" пятилетнего сына своей знакомой на загородной даче: бил его током, втыкал в руки иголки и избивал прутом. Случаи физического и психического воздействия были сняты на видео.

Как пишет портал 66.ru, Юдин, который руководил компанией "ITM Холдинг" и екатеринбургским интернет-провайдером "Планета", "воспитывал" таким образом ребенка по просьбе его матери. Кроме того, бизнесмен также мучил и других детей. Издевательства происходили во время семейного отпуска в Турции, турпоходов с подчиненными в Алтайском крае и на даче в Нижнем Тагиле.

Окружающие взрослые не препятствовали действиям Юдина. Бизнесмен, создал в своей компании подобие секты под названием "Группа крови", куда входили приближенные к директору сотрудники. Юдин устраивал выезды на природу и "тренинги личностного роста", во время которых участники поклонялись руководителю, отмечает 66.ru.

14 июня Пригородный районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным по ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокуратура не согласилась со слишком мягким решением суда и обжаловала его. В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Юрий Юдин Свердловская область Нижний Тагил

Новости

ФСИН России возглавил офицер ФСБ

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

В Кремле не нашли поздравлений Путину с днем рождения от Трампа и Зеленского

Астронавт из США награжден российским орденом Мужества после аварийного полета "Союза"

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Арестованный по делу о гибели шахтеров экс-начальник рудника в Якутии покончил с собой

Арестованный по делу о гибели шахтеров экс-начальник рудника в Якутии покончил с собой
Дело Baring Vostok

Источник узнал о назначении психиатрической экспертизы фигуранту дела Baring Vostok

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Уровень проникновения 5G в России в 2025 году составит почти 20%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');