Губернатор Азаров потребовал наказать блогера за ночной автозаезд в Самаре

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал жестко и быстро привлечь к ответственности участников ночного автозаезда, который 6 октября устроил в Самаре блогер из Петербурга Гусейн Гасанов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Когда такие демонстративные, наплевательские на закон акции происходят, они же подростков провоцируют на подобного рода действия и дальше. А там и до беды недалеко", - заявил он и отметил, что номера машин, участвовавших в заезде, известны.

Сотрудники ГИБДД, изучив записи из соцсетей, пришли к выводу, что автоколонна из 12 машин с 3:45 до 3:50 6 октября нарушила правила дорожного движения на Волжском проспекте. 11 автомобилей сопровождали Gelandewagen, которым управлял житель Петербурга 1994 года рождения. В его действиях выявлены признаки таких нарушений, как перевозка непристегнутых пассажиров, перевозка пассажиров вне кабины, и других. На нарушителей возбудили административные дела, сообщила пресс-служба областного МВД. Четверых из них уже привлекли к ответственности. Глава ГИБДД региона Юрий Некрасов пообещал установить и привлечь и других водителей.

"Комсомольская правда" сообщила, что заезд в Самаре устроил Гасанов с друзьями. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как участники акции выезжают на встречную полосу и на тротуары, нарушают скоростной режим, некоторые частично высунулись в люки на крыше салона. На некоторых машинах видны проблесковые маячки (мигалки), которые можно ставить только на транспортные средства экстренных служб.

На аккаунт Гасанова в инстаграме подписаны 11,6 млн подписчиков, на его канал в YouTube - 1,28 млн.