Закон о почтовых переводах до 15 тыс. руб. онлайн прошел I чтение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о праве ФГУП "Почта России" делать почтовые переводы в размере до 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента.

Сейчас же почта обязана проводить полную идентификацию физических лиц при отправке или получении почтовых переводов независимо от его суммы.

Основное отличие обычной идентификации от упрощенной в том, что во втором случае нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.