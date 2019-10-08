Поиск

Закон о почтовых переводах до 15 тыс. руб. онлайн прошел I чтение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о праве ФГУП "Почта России" делать почтовые переводы в размере до 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента.

Сейчас же почта обязана проводить полную идентификацию физических лиц при отправке или получении почтовых переводов независимо от его суммы.

Основное отличие обычной идентификации от упрощенной в том, что во втором случае нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума Почта России

Новости

В мебельном магазине в Екатеринбурге на двухлетнего ребенка упал шкаф

Россиян предупредили о мошенничестве зарубежных компаний-псевдоброкеров

Россиян предупредили о мошенничестве зарубежных компаний-псевдоброкеров

Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"
Дело "Нового величия"

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Туалеты на вокзалах всех крупных городов с января станут бесплатными

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

С начала года на Северном Кавказе ликвидировали 30 террористических ячеек

Дело Baring Vostok

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 января

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');