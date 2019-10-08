Россиян предупредили о мошенничестве зарубежных компаний-псевдоброкеров

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов в РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках, деятельность которых ведомство охарактеризовало как противоправную и направленную на выманивание денег у граждан.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что эти компании, используя недостаточную информированность населения о регулирующих рынок ценных бумаг законов и желание вложить деньги с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных рынках, внеся средства на торговый счет.

После чего мошенники создают видимость проведения торговых операций, якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. При попытке владельца счета вывести свои деньги или часть "прибыли" компания "обнуляет" торговый счет и перестает контактировать с клиентом.

Росфинмониторинг называет наиболее часто встречающиеся названия таких компаний - Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto. Названия компаний могут изменяться, в них могут использоваться названия известных банков и мировых компаний для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций, предупреждает федеральная служба.

В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошенничестве таких компаний, сделанных россиянами, которые не смогли вернуть вложенные деньги. Все подобные компании являются нерезидентами, они не имеют лицензии ЦБ РФ, не являются членами саморегулируемых организаций, отмечают в Росфинмониторинге.

Ведомство рекомендует гражданам перед размещением средств на рынке ценных бумаг ознакомиться с законами, регулирующими данный вид деятельности, изучить репутацию компаний, предоставляющих такой вид услуг.