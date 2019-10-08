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В мебельном магазине в Екатеринбурге на двухлетнего ребенка упал шкаф

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку в отношении руководителей мебельного центра Екатеринбурга, где на двухлетнего мальчика упал шкаф, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, тяжесть вреда, причиненного ребенку, а также выявляют возможные признаки преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В соцсети "ВКонтакте" в группе "Лампа" написали, что ребенка с травмами увезли в больницу. По словам сотрудника магазина, ребенок вел себя очень активно и "бегал постоянно по залу". Когда его мама отвлеклась, он подошел к шкафу, который упал прямо на него. У ребенка рассечена губа, сломан нос и закрытая черепно-мозговая травма, отмечается в соцсети.

Екатеринбург Свердловская область

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