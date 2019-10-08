Экс-полицейские избежали наказания за продажу контрафактной водки на 11 млн руб.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двум бывшим высокопоставленным сотрудникам управления МВД по городу, организовавшим продажу конфискованного по уголовному делу контрафактного алкоголя на 11,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Следствие обвиняло в превышении должностных полномочий бывшего начальника следственного управления УМВД Челябинска Василия Потехина и экс-начальника уголовного розыска городской полиции Рафаэля Усманова.

В суде было доказано, что в июле 2014 года они с помощью подчиненных сфальсифицировали доказательства по уголовному делу о контрафактном алкоголе, а затем распорядились передать 944 конфискованных в рамках расследования бутылки спиртного человеку, которому якобы принадлежала эта партия алкоголя. Затем под контролем полицейских "собственник" продал этот алкоголь на сумму около 11,6 млн рублей.

По итогам рассмотрения суд признал обоих экс-полицейских виновными по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 и ч.5 ст. 33 (организация и пособничество преступлений), ч. 2 ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) УК РФ.

Потехину назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно, Усманову - 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

После вынесения приговора экс-полицейские были освобождены от назначенного наказания со снятием судимости по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что преступление вскрылось в ходе расследования возбужденного в феврале 2016 года уголовного дела о продаже конфискованной крупной партии нелегального алкоголя элитных марок. Как передает челябинский сайт 74.ru, в ходе расследования дела правоохранительные органы установили цепочку предпринимателей, которые подыскивали оптовых покупателей на алкоголь без документов. Одна из коммерсантов дала показания, что вела переговоры о продаже контрафакта с Рафаэлем Усмановым. В октябре 2017 года полицейского, который незадолго до этого уволился из органов, задержали.