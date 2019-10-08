Похититель кабеля в Карелии оставил без связи несколько населенных пунктов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска города Беломорска в Карелии установили подозреваемого в повреждении объекта связи, сообщает пресс-служба республиканского МВД во вторник.

Как говорится в сообщении, в полицию обратились работники местной телекоммуникационной компании. Они проверяли жалобы жителей Беломорского района на отсутствие связи и в результате обнаружили хищение кабеля связи длиной около километра. "Хищение произошло в отдаленной лесной местности, кабель там не полностью был погружен под землю", - говорится в сообщении. Об этом сотрудники компании оповестили полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к происшествию причастен ранее судимый местный 49-летний житель. Он сознался в содеянном и рассказал, что еще в 2018 году, собирая грибы и ягоды в лесу, заметил выходящий из-под земли кабель.

"Вернувшись к этому месту через год с секатором и лопатой, он выкопал почти 1 тыс. метров кабеля, после чего отвез в город. В течение нескольких дней на берегу реки он обжигал кабель, чтобы избавиться от обмотки, а затем сдал в пункт приема цветного лома медные жилы. Незаконно вырученные деньги потратил на алкоголь", - отмечают в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что подозреваемый оставил жителей нескольких населенных пунктов без связи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.