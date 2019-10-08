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Фермера-депутата в Коми осудят за хищение крупного рогатого скота на 4 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата совета Усинска (Коми), обвиняемого в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по версии следствия, летом 2018 года городской депутат, являющийся по совместительству руководителем сельскохозяйственного предприятия, получил от муниципалитета 150 голов крупного рогатого скота. Стадо передали в безвозмездное пользование без права продажи для дальнейшего разведения, а также производства молочной и мясной продукции.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года народный избранник продал 76 коров общей стоимостью 4 млн рублей местному предпринимателю. Полученные деньги мужчина пустил на нужды собственного крестьянско-фермерского хозяйства, говорится в сообщении.

Вину в инкриминируемом деянии фермер-депутат признал частично. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Усинский городской суд.

Как сообщалось, летом 2019 года в отношении депутата совета Усинска возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Коми

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