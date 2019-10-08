В кандидаты в СД "Восточного" попал лишь один представитель Baring Vostok

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество представителей Baring Vostok, который через Evison Holdings владеет 41,63% банка "Восточный", в совете директоров этой кредитной организации может сократиться с четырех до одного человека.

Как говорится в сообщении "Восточного", совет директоров утвердил 10 кандидатов для избрания в новый состав совета. Внеочередное собрание акционеров банка, на котором, в частности, должен рассматриваться этот вопрос, запланировано на 1 ноября 2019 года.

В список кандидатов от Evison Holdings включен только Григорий Жданов. Сейчас от этой компании в совет директоров банка, помимо Жданова, также входит Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин (они в список кандидатов не попали).

В совет "Восточного" могут быть переизбраны пять человек из нынешнего состава: президент "Опоры России" Александр Калинин, член генерального совета общественной организации "Деловая Россия", миноритарий "Восточного" Юрий Данилов, бывший основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры Юниаструм банка Шерзод Юсупов (владеет 4,4% "Восточного") и Светлана Труханович (вице-президент инвестиционно-финансовой компании "Глобал финанс"). Кроме того, в совет директоров банка также предлагается избрать исполняющего обязанности председателя правления "Восточного", выходца из Юниаструм банка Вячеслава Арутюняна, бывшего члена совета директоров Модульбанка (его основной собственник Аветисян) Наталью Корнацкую, бывших менеджеров Юниаструм банка Оксану Мисане и Аллу Цытович.

"Финвижн холдингс" Аветисяна сейчас владеет 42,01% "Восточного".

Нынешний совет директоров "Восточного" был избран на годовом собрании акционеров в конце июня 2019 года. Evison Holdings тогда настаивала, что совет директоров сформирован не был, так как еще до начала собрания трое его кандидатов - Ушакова, Арутюнова и Бабурин - отказались от избрания в совет.

Возглавляет совет директоров банка сейчас Труханович. На этом посту она сменила основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви, избранного на эту должность в январе текущего года.

В феврале 2019 года четыре представителя Baring Vostok - Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Шерзода Юсупова. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).