В отношении гендиректора "Чкаловской судоверфи" возбудили уголовное дело

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении генерального директора судостроительного предприятия "Чкаловская судоверфь" Игоря Якименко, сообщается на сайте СКР.

Руководитель предприятия, расположенного в городе Чкаловске Нижегородской области, подозревается по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, с 2018 по 2019 гг. подозреваемый, достоверно зная о налоговой задолженности ОАО "Чкаловская судоверфь" перед бюджетом, по которой производится принудительное взыскание налоговым органом, направил более 4 млн рублей на оплату "иных обязательств" своего предприятия.

СКР напоминает, что ранее суд вынес постановление о наложении на генерального директора "Чкаловской судоверфи" штрафа в размере 150 тыс. рублей за невыплату зарплаты.

В период 2018 года задолженность предприятия по заработанной плате перед работниками составляла более 10 млн рублей. При этом директор умышленно скрывал прибыль компании, говорится в сообщении. После вмешательства следствия задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

"Чкаловская судоверфь" является судостроительно-судоремонтным предприятием, строит суда технического флота, пассажирские катамараны, служебно-разъездные катера, рыболовецкие траулеры, суда для отдыха и туризма. Также предприятие занимается судоремонтом, переоборудованием и модернизацией судов. Кроме того компания выпускает продукцию машиностроения, в частности, стапельные гидравлические тележки, компрессоры высокого давления, металлоконструкции для гидросооружений.