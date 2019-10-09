Шестилетняя девочка и ее двухлетний брат выпали с балкона в Кузбассе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шестилетняя девочка и ее двухлетний брат в кузбасском Киселевске выпали с балкона четвертого этажа, правоохранительные органы начали проверку, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону в среду.

По данным ведомства, дети поступили в больницу накануне, 8 октября, днем, у них диагностировали травмы средней степени тяжести.

"По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив детей одних. В это время брат с сестрой открыли окно балкона, вероятно, играя, упали с высоты четвертого этажа", - говорится в сообщении СКР. Там добавили, что очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

В пресс-службе управления СКР по Кузбассу "Интерфаксу" уточнили, что состояние детей удовлетворительное, серьезных травм предварительное обследование не выявило.

Известно, что семья характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете не состоит.