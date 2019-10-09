Поиск

Шестилетняя девочка и ее двухлетний брат выпали с балкона в Кузбассе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Шестилетняя девочка и ее двухлетний брат в кузбасском Киселевске выпали с балкона четвертого этажа, правоохранительные органы начали проверку, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону в среду.

По данным ведомства, дети поступили в больницу накануне, 8 октября, днем, у них диагностировали травмы средней степени тяжести.

"По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив детей одних. В это время брат с сестрой открыли окно балкона, вероятно, играя, упали с высоты четвертого этажа", - говорится в сообщении СКР. Там добавили, что очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

В пресс-службе управления СКР по Кузбассу "Интерфаксу" уточнили, что состояние детей удовлетворительное, серьезных травм предварительное обследование не выявило.

Известно, что семья характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете не состоит.

Кузбасс Киселевск СКР

Новости

Почти 40% россиян сочли несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Выборы и митинги больше всего запомнились россиянам в сентябре

Российские ученые обнаружили частицы микропластика на всем Севморпути

Российские ученые обнаружили частицы микропластика на всем Севморпути

«Союзмультфильм» решил провести ребрендинг

Что произошло за день: вторник, 8 октября

Алибасову не удалось взыскать 100 млн рублей с производителя "Крота"

Алибасову не удалось взыскать 100 млн рублей с производителя "Крота"

Прокуратура через суд добилась отмены платной регистрации для пассажиров "Победы"

На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном

На Белорусский вокзал в Москве прибудет поезд с радиоактивным вагоном

Центр имени Блохина опроверг сообщения о зарплатах медсестер в 2-5 тыс. рублей

Центр имени Блохина опроверг сообщения о зарплатах медсестер в 2-5 тыс. рублей

Пользователей e-mail предложили блокировать за рассылку запрещенной информации

Пользователей e-mail предложили блокировать за рассылку запрещенной информации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');