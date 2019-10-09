ФСБ пресекла деятельность группы "финансистов" "Имарат Кавказа" и ИГ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вместе со Следственным комитетом РФ (СКР) и Росфинмониторингом пресекла деятельность группы россиян, организовавших через интернет и мессенджер "Телеграм" финансирование деятельности запрещенных в России международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (ИГ).

"Под видом благотворительности было собрано более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - сообщил "Интерфаксу" в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, в организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления "Всемирного халифата". "Среди них - участники вооруженного нападения в 2005 году на г. Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым", - сообщили в ЦОС ФСБ, отметив, что в результате проведенных мероприятий задержаны два человека.

Как уточнили в спецслужбе, группировка действовала в Кабардино-Балкарии (КБР), Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

"Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. В рамках расследования уголовного дела для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введен режим контртеррористической операции", - сказали в ЦОС ФСБ.

При проведении обысков в жилищах были обнаружены и изъяты экстремистская литература, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денег, предназначенные для вывоза за рубеж. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Со своей стороны, официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в ходе расследования московскими органами ведомства уголовного дела об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) задержанному 25-летнему мужчине (его имя не называется) предъявлено обвинение.

Петренко добавила, что следователь столичного СКР вместе с сотрудниками ФСБ провел более 90 обысков в квартирах лиц, "являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела". По ее словам, в отношении контрагентов, в том числе из Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела.

О задержании брата с сестрой из Кабардино-Балкарии, подозреваемых в финансировании ИГ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник 25 сентября.

Органы СКР по Москве возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в рамках которого были задержаны 25-летний житель КБР и его 30-летняя сестра, сказал собеседник агентства.

Статья 205.1. УК РФ за организацию финансирования терроризма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного заключения.