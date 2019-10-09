"Интерфакс ЛАБ" расширяет академическое взаимодействие с университетами

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс ЛАБ", исследовательское подразделение Группы "Интерфакс", активно расширяет сотрудничество с университетами в сфере прикладных научных исследований, результатом чего стала защита в этом году более 10 диссертаций.

"Базой для научных исследований стали информационные сервисы "Интерфакса", которые позволяют делать обоснованные выводы с помощью качественных и выверенных данных, а также инструментов анализа этих данных", - сказал директор исследовательского центра "Интерфакс ЛАБ" Илья Мунерман.

Полученные научные результаты планируется использовать для развития аналитических инструментов систем СПАРК (анализ компаний), СПАРК-Маркетинг/Маркер (анализ цен и товаров), сказал он.

В частности, магистрант департамента корпоративных финансов Финансового университета при правительстве РФ Анзор Хагундоков исследовал стоимость капитала для лизинговых компаний. Отрасль лизинга традиционно является проблемной, многие компании этой отрасли убыточны. В работе были предложены алгоритмы корректировки Индекса финансового риска (ИФР), который рассчитывается в системе СПАРК, с учетом отраслевой специфики.

Никита Федотов, магистрант программы Финтех Финансового университета, проанализировал алгоритм вычисления исковой нагрузки. Для расчета нагрузки проводится статистический анализ судебных споров, в которых участвует компания, и вычисляется, какие дополнительные активы или обязательства возникнут у нее в случае выигрыша или проигрыша (вероятность этого вычисляется на основе аналогичных исков в том же суде с тем же предметом спора).

"Сотрудничество с "Интерфаксом" дало возможность в короткий срок получить доступ к актуальной и обширной базе арбитражных споров в РФ и применить современные методы машинного обучения для разработки модели предиктивного анализа исковой нагрузки", - сказал Федотов.

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Карстен Шпренгер, его коллеги и ученики использовали для исследований систему СПАРК и данные Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакса".

Шпренгер вместе с доцентом Высшей школы экономики Ольгой Лазаревой выявили связь информационной открытости компании и уровня защиты ее акционеров с возможностями ее доступа к финансированию.

В диссертации магистранта РЭШ Игоря Бутенко, выполненной под руководством Шпренгера, было исследовано влияние финансового кризиса и экономических санкций на рыночную стоимость государственных и частных компаний в России.

Магистрант РЭШ Иван Воронцов в своей диссертации исследовал влияние на ИФР новых факторов. В частности, Воронцов исследовал влияние на значения этого индекса агрегированных данных онлайн-касс, которые в этом году стали доступны в системе СПАРК.

В рамках Финтех магистратуры Сбербанка, которая ведет деятельность на базе РАНХиГС, СПАРК был использован при подготовке пяти магистерских диссертаций.

В диссертации Виктории Манджиевой "Разработка метода прогнозирования комиссионного дохода банка" были исследованы новые факторы, влияющие на комиссионный доход кредитной организации.

Екатерина Вертоградова исследовала возможности для повышения качества кредитной оценки корпоративных заемщиков. Работа позволила построить модель кластеризации корпоративных клиентов в зависимости от финансовых показателей и транзакционной информации.

Данила Майстренко изучил возможности распознавания мошеннических компаний, отличающихся от традиционных фирм-однодневок.

Владислав Акатов исследовал технологии, позволяющие повысить эффективность маркетинговых кампаний.

Андрей Барсуков и Вадим Кравчук в своей диссертации проанализировали модели оценки неблагополучных заемщиков на основе теории человеческого капитала и теории социального влияния (согласно этой теории, на возврат кредита оказывает влияние окружение).

"Данные, которые содержатся в СПАРКе, с одной стороны, получены из публичных источников, с другой - тщательно верифицированы и структурированы в виде, оптимально подходящем для построения моделей", - сказала советник проректора РАНХиГС, директор Центра дизайна корпоративных программ Анна Морозова.

Арина Мороз из Петрозаводского государственного университета исследовала факторы, влияющие на эффективность государственных закупок, с помощью систем Маркер и СПАРК-Маркетинг. В работе предложена модель выявления недобросовестных практик в закупках.

"Мы планируем расширять академическое взаимодействие с университетами и научными центрами. Зачастую вопросы, которые возникают в ходе научных исследований, позволяют нам посмотреть на наши сервисы под новым углом. Результатом академического взаимодействия становится как улучшение наших сервисов, так и повышение объективности исследований российской экономики", - сказал Мунерман.

"Интерфакс ЛАБ" - исследовательское подразделение Международной информационной группы "Интерфакс", в рамках которого отрабатываются пилотные методики и технологии в сфере скорингов, машинного обучения, искусственного интеллекта. "Интерфакс ЛАБ" сотрудничает с ведущими российскими университетами и исследовательскими центрами, его наработки широко используются в информационно-аналитических системах Группы "Интерфакс", таких как СПАРК, СКАН, Маркер, СПАРК-Маркетинг, X-Compliance.