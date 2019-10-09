Медведев допустил разрешение рекламы отечественного вина

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил возможность разрешения рекламы отечественного вина при условии внесения соответствующих изменений в законодательство.

Отвечая а вопросы виноделов во время осмотра выставки "Золотая осень", он заявил, что никогда не считал рекламу российского вина, которое произведено из отечественных виноматериалов, предосудительной.

Вместе с тем он подчеркнул что "есть законодательство, которому мы должны следовать".

"Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами", - сказал Медведев.

По его словам, решение должно приниматься с учетом политики в области здравоохранения и в сфере продовольствия. Он назвал очень важной работу отечественных виноделов, которая "поднимает нашу страну".