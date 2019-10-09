Экс-сотрудницу соцслужбы в Карелии отправили в колонию за убийство инвалидов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии вынес приговор бывшему социальному работнику, обвиняемому в убийстве двух человек и разбое, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

35-летняя Юлия Семенова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, в, з" ч. 2 ст. 105 и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Юлию Семенову приговорили к 14 годам, 6 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии общего режима, сказал собеседник агентства. Ей также назначено ограничение свободы на 1,5 года после отбывания основного наказания, добавил он.

Как установлено, 5 ноября 2018 года Семенова, работавшая в то время в центре социального обслуживания населения Питкярантского района, пришла в квартиру своих подопечных - брата и сестры, являвшихся инвалидами. Принесенным с собой ножом она нанесла 58-летнему мужчине и 55-летней женщине множественные ранения, от которых они скончались. Семенова похитила из квартиры свыше 260 тыс. рублей и скрылась.

По информации информированного источника, Семенова страдала патологическим пристрастием к азартным играм.

Гособвинение просило суд приговорить Семенову к 16 годам и 1 месяцу колонии. Суд учел явку с повинной, раскаяние, признание вины и наличие у Семеновой малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил.

Обвинитель не будет обжаловать вердикт, отмечает новостной сайт "Петрозаводск говорит". В сообщении на сайте также указывается, что Семенова решилась на преступление, так как погрязла в долгах из-за своего увлечения ставками на спорт. Она знала, что у двух ее подопечных-инвалидов имеется крупная сумма, оставшаяся после смерти их матери, и решила похитить эти деньги.