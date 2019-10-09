В детском лагере под Томском украли кухню, столовую, баню и туалеты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные похитили у деревни Малое Протопопово Томской области объекты инфраструктуры палаточного лагеря "Перевал", в котором отдыхают воспитанники детдомов и дети из малообеспеченных семей, сообщил агентству "Интерфакс" организатор лагеря Виктор Сиротин.

"Наш лагерь, который был специально построен, наглым образом разобран, распилен и вывезен. Столовая, кухня, баня и туалеты уничтожены, ущерб оцениваем в 300 тысяч рублей. Местные жители видели автомобиль "Газель", который выезжал с территории лагеря", - сказал Сиротин.

По его словам, летом в лагере отдохнули 40 детей.

"У нас два лагеря: один в Томске, второй в Хакасии. В них летом отдыхают дети, которые не могут себе позволить заплатить за путевку. Деньги на их отдых мы получаем из грантов и от спонсоров", - пояснил Сиротин.

Он добавил, что в связи с кражей инфраструктуры уже обратился в полицию.