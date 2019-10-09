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В Воронежской области зафиксировали рекордное число случаев телефонного мошенничества

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция зарегистрировала за прошедшие сутки 12 сообщений о фактах телефонного мошенничества в отношении жителей Воронежской области, сообщает ГУ МВД по региону.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в среду, такое количество случае мошенничества является рекордным. "Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,2 млн рублей", - заявили в МВД.

По данным полиции, местные жители стали жертвами схемы, при которой мошенники по телефону представляются сотрудниками службы банковской безопасности и предлагают защитить банковский счет, сообщив данные карты.

Так, 42-летняя жительница лишилась свыше 220 тыс. рублей. Со счета жертвы аналогичной схемы обмана - 38-летнего мужчины - было списано около 55 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

МВД Воронежская область

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