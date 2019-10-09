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В Кургане завели дело после обнаружения склада опасных медотходов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Кургане возбудили уголовное дело по факту обнаружения в областном центре несанкционированного склада опасных медицинских отходов, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Дело расследуется по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В свою очередь пресс-служба облпрокуратуры сообщает, что по факту обнаружения склада опасных медотходов сотрудники надзорного ведомства, полиции совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят проверку.

По данным СМИ, в промзоне Кургана на заброшенном складе был обнаружен "подпольный крематорий", где в самодельной печи сжигали пакеты с опасными медотходами, трупы животных и удаленные во время операций фрагменты внутренних органов людей.

По данным интернет-издания Znak.com, "подпольный крематорий" действует в Кургане больше года. Издание со ссылкой на бывшего сотрудника предприятия по утилизации медотходов сообщает, что медицинские отдходы на этот склад везут грузовиками, и не только из Кургана. По словам собеседника Znak.com, площадкой пользуются медучреждения соседних областных центров — Тюмени и Челябинска.

СКР Курган

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