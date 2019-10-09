Суд в Ставрополе отправил в колонию девушку и юношу из экстремистской группировки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Ставрополе суд приговорил к реальным срокам 21-летнюю девушку и 22-летнего юношу по обвинению в участии в запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Их признали виновными в подготовке нападений на сотрудников правоохранительных органов, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Обоих задержали в апреле 2017 года. По словам собеседника агентства, у них нашли две гранаты, самодельный пистолет с патронами и вещи с символикой запрещенного в России прока Нацгвардии Украины "Азов". Оружие они собирались использовать при нападениях, считает следствие.

Молодого человека суд приговорил к семи с половиной годам строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей за организацию и финансирование экстремистского сообщества, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и за оборот оружия. Девушка приговорена к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте оружия.