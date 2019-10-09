Медведев назначил нового главу Росгидромета
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщил "Интерфаксу" в среду, 9 октября, пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
До настоящего времени Шумаков был заместителем руководителя Росгидромета.
В начале октября от должности руководителя Росгидромета был освобожден Максим Яковенко, который возглавлял службу с сентября 2017 года.