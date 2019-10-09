Ситуацию в Сирии военными операциями не решить, заявил Косачев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил сомнение в том, что операция Турции на севере Сирии окажет позитивное влияние на ситуацию в регионе, призвав снимать накопившиеся озабоченности посредством диалога между Дамаском и курдскими общинами, а не военными действиями.

"Судя по сообщениям СМИ, обещанное 5 октября президентом Турции Эрдоганом наступление на севере Сирии к востоку от Евфрата действительно началось... Не думаю, что действия турецкой стороны окажут позитивное воздействие на ситуацию в регионе и непосредственно в Сирии. Тем более, что с властями Сирии они не согласовывались в принципе, а это, напомню, суверенное государство и член ООН", - сказал Косачев в среду "Интерфаксу".

"Убеждён, что накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии, для чего нужен, в первую очередь, диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией", - заявил сенатор, добавив, что Россия готова "всецело способствовать этому диалогу, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе".

Косачев также сказал, что операция Турции на северо-востоке Сирии выходит за рамки согласованного с США плана создания там зоны безопасности. "И Вашингтон уже заявил в понедельник, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии", - указал сенатор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, сообщило агентство "Анадолу". "Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", - цитирует агентство заявление Эрдогана.