Более половины российских туристов выбирают систему "все включено" в отелях

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Около 40% российских путешественников чередуют самостоятельно организованные экскурсионные поездки с пляжным отдыхом в отелях с системой "все включено", еще 20% отдыхают только в отелях all inclusive, показал опрос, проведенный туристическим поисковиком Aviasales.

"В опросе приняли участие 72 тысячи россиян", - рассказал "Интерфаксу" PR-директор сервиса Янис Дзенис. По его словам, туристы, предпочитающие оба варианта отдыха, отметили, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, некоторые путешественники покупают путевку на Кубу и Ямайку, так как считают, что это дешевле, чем лететь самим. Другие предпочитают туры на Мальдивы и в Эмираты.

У тех респондентов, которые предпочитают отдыхать только по системе "все включено", основная цель путешествий - "вкусно поесть, выпить и полежать на пляже", а также чтобы все было организовано от и до: встреча в аэропорту, экскурсии с трансфером из отеля и русскоязычный персонал в гостинице. Многие выбирают такой отдых еще и потому, что не владеют иностранными языками, отмечают в Aviasales.

"Еще 40% путешественников рассказали, что ездят только в самостоятельные поездки. Так, например, одна семья съездила в отель с all inclusive и поняла, что такой отдых им не подходит. Кто-то не привык путешествовать в группе: "не надо ждать гидов и людей из автобуса, сел в машину, поехал, куда ни один гид не завезет, остановился, где захотел и сделал столько фотографий, сколько душе угодно". Некоторые туристы признались, что получают удовольствие от сбора рюкзака, выбора авиабилетов, гостиниц, достопримечательностей и в целом от составления маршрута по новой стране. А одна путешественница рассказала, что полюбила спланированный самостоятельно отдых только ближе к пенсии", - добавил Дзенис.