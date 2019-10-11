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Самолет с треснувшим стеклом вторые сутки не может вылететь из Барнаула

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Самолет, у которого накануне треснуло стекло на подлете к аэропорту Барнаула (Алтайский край) до сих пор не может вылететь с Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в справочной службе аэропорта имени Германа Титова в пятницу.

По словам собеседника агентства, рейс должен отправиться в пятницу в 20:20 местного времени. При этом агентству не уточнили, в связи с чем время вылета было перенесено.

Как сообщалось, утром в четверг самолет "Аэрофлота" не смог вылететь из Барнаула в Москву из-за технической неисправности, не связанной с работой аэропорта. Отправление резервного борта со 125 пассажирами планировалось в 19:10 по местному времени в четверг.

При этом Западно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку по данному факту. По предварительным данным, в четверг около 5:20 по местному времени (1:20 мск) при подлете к аэропорту Барнаула у воздушного судна треснуло лобовое стекло со стороны командир. Разгерметизации салона и кабины пилотов не допущено. На борту воздушного судна находились 7 членов экипажа и 125 пассажиров, из них двое детей. Около 5:25 (1:35 мск) самолет приземлился в аэропорту Барнаула. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Алтайский край

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