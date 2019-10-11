Более 30 воспитанников кадетской школы под Тулой заболели острой кишечной инфекцией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства массового заболевания острой кишечной инфекцией в Первомайской кадетской школе, расположенной в Щекинском районе Тульской области, сообщается на сайте ведомства.

Среди учащихся зафиксировано 34 случая заболевания, говорится в сообщении.

Региональное управление ведомства проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия, лабораторные исследования проб продуктов, воды, обследование персонала столовой в школе.

В министерстве образования Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что жалобы на недомогание появились у нескольких воспитанников Первомайской кадетской школы накануне, 10 октября, днем. Незамедлительно была вызвана бригада врачей.

"Медики осмотрели всех детей. 12 из них были направлены в стационар, где у них взяли анализы и наблюдали за их состоянием. Диагноз будет установлен после окончания исследований", - сказал собеседник агенства. По его словам, в настоящее время в стационаре остаются двое детей, за которыми наблюдают врачи.

Поставщика продуктов для этой школе проверяли в сентябре в рамках плановых мероприятий. По итогам проверки нарушений выявлено не было, отметил представитель министерства.

Старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина сообщила "Интерфаксу", что по факту обращения к врачам учащихся этой школы надзорное ведомство проводит проверку.

Накануне сообщалось о проведении доследственной проверки по факту группового заболевания воспитанников кадетской школы управлением Следственного комитета РФ по области.

В Первомайской кадетской школе обучаются с пятого класса.