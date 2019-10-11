СКР попросил помочь в поисках серийного убийцы пенсионерок

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следователи попросили журналистов и общественность помочь установить личность мужчины, подозреваемого в убийстве более чем тридцати пожилых женщин в Татарстане, Приволжском и Уральском федеральных округах. Об этом сообщила пресс-служба СКР. За помощь следствию МВД предлагает 3 млн рублей.

Похожие убийства, совершенные в 2011-2012 годах, расследуют следственные органы СК в Приволжском федеральном округе. По версии следствия, все эти преступления мог совершить один и тот же человек и похищение имущества жертв не было главным мотивом его действий.

Во всех случаях были убиты одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, которые жили в "хрущевках". Преступник приходил к ним домой, представляясь сотрудником социальной службы или ТСЖ. В квартире он их душил удавкой, например, поясом от их собственных халатов. Версию, что их убил один и тот же человек, подтверждает генетическая экспертиза.

Следствие считает, что подозреваемый мог быть мужчиной в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста, худощавым, но физически сильным, с невыразительной внешностью. Это может быть городской житель, выросший в неполной семье или вовсе без родителей, имеющий невысокий социальный статус, криминальный опыт и среднее образование.

У следствия есть одна запись с камеры виденаблюдения в подъезде с изображением человека, похожего на этот портрет, а также фоторобот, составленный по описанию свидетеля и похожий на изображение на видео.