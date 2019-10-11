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Domino's Pizza оштрафовали на 150 тыс. руб. в Татарстане за слоган "№1 в мире"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Татарстанское управление ФАС России оштрафовало на 150 тысяч рублей сеть пиццерий Domino's Pizza за недобросовестную рекламу, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Внимание ФАС привлекла рекламная листовка со словами "№1 в мире Domino's Pizza".

"При этом Domino's Pizza, используя это обозначение, не дала ссылки на основания, позволяющие оценить производимую компанией пиццу как "№1 в мире"", - говорится в пресс-релизе.

В базе решений и правовых актов ФАС сообщается, что оштрафовано ООО "Пицца Ресторантс" (Москва).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией "Пицца Ресторантс" является DP Eurasia N.V. (Нидерланды) - эксклюзивный мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии.

Domino's Pizza - основанная в США сеть ресторанов фастфуда, входит в число мировых лидеров по приготовлению и доставке пиццы, сообщается на сайте компании.

Татарстан ФАС Domino's Pizza

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