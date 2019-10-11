Петербургский депутат заявил о попытке купить у него мандат, угрозах и слежке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Депутат "Партии роста" в муниципальном округе (МО) №72 в Петербурге Вячеслав Кулекин заявил о попытке подкупа и угрозах в свой адрес с требованием сложить мандат.

"Я нахожусь в слегка подавленном состоянии из-за происходящего. На меня ни разу не оказывалось давление, я пришел работать и показать себя с хорошей стороны, а не через два дня сдавать свой мандат за какие-то преференции. После отказа (покинуть должность в обмен на взятку - ИФ) за мной три дня путешествовала машина, чтобы показать, что за мной следят и знают, где я нахожусь, чем занимаюсь. Мы составили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Надеюсь, они дадут правовую оценку", - сообщил Кулекин журналистам в пятницу.

По словам депутата, он также получал СМС с угрозами в адрес своих родных и близких.

Председатель муниципального совета округа Павел Швец уточнил, что в МО №72 "Партия роста" получила 15 из 20 мандатов, однако действующая муниципальная администрация пытается изменить расклад сил и мешает работе совета.

"На следующую среду (16 октября - ИФ) назначено заседание муниципалитета, на котором мы назначим дату, когда выберем главу местной администрации. И это заседание является ключевым для старой команды, которая пока контролирует местную администрацию. Глава местной администрации с началом созыва должен прекратить свои полномочия, но старый глава администрации за несколько дней до нашего заседания совершил финт и стал заместителем главы, и к нему исполнение полномочий перешло в силу устава. Фактически, старая команда сейчас контролирует бюджет, исполнение программ муниципалитета, а мы без реальных рычагов влияния контролируем муниципальный совет", - уточнил он.

По словам Швеца, после неудачных попыток переговоров представители местной администрации перешли к шантажу и угрозам. Он представил журналистам аудиозапись встречи Кулекина с человеком, предлагающим ему сложить мандат в обмен на 500 тыс. рублей и трудоустройство в структуры исполнительной власти.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева подчеркнула, что после угроз к Кулекину пришлось приставить охрану. Она уточнила, что заявления о правонарушении направлены в ФСБ и СКР.

В пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" отказались комментировать заявления "Партии роста".