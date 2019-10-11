В Минтруда не видят рисков ущемления прав в законопроекте о детских пособиях

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Минтруда настаивают, что предложение лишать пособия по уходу за ребенком родителей, работающих полный день, не ущемляют ничьих прав. Ранее о том, что министерство подготовило законопроект о лишении пособия тех, кто недостаточно внимания уделяет ребенку, сообщил РБК.

Предложенное уточнение федерального закона "никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодняшний день лица, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют", объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Эти поправки предполагают, что работающая неполный рабочий день мать сохранит право на пособие, если действительно ухаживает за ребенком. Однако если фактически за ребенком ухаживает другой работающий родственник, то пособие положено именно ему, сказали в пресс-службе.

Ранее представители Минтруда объяснили РБК, что инициатива направлена на борьбу со злоупотреблением правом. Там напомнили, что максимальная продолжительность неполного рабочего дня законодательно не установлена, и если при такой занятости мать или отец ребенка сокращает рабочее время на пять минут или даже на час, получать пособие они при этом не должны.

Первый заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина назвала поправки избыточными.

"Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки?" - процитировали депутата в пресс-службе партии.

Законопроект раскритиковала в эфире "Эха Москвы" член СПЧ Екатерина Шульман. Она назвала это "неприемлемой инициативой" и попыткой сэкономить бюджетные деньги на гражданах, которая выглядит нелепо при профицитном бюджете и на фоне низкого уровня социального удовлетворения.

Проект поправок опубликован на сайте проектов правовых актов и прошел процедуру общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу.