МЧС ввело новую категорию риска для мест массового пребывания людей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - МЧС России изменило модель риск-ориентированного подхода к объектам массового пребывания людей, по категориям риска распределены все подобного рода объекты, в том числе торговые центры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Объекты защиты поделены на шесть категорий риска: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая. Распределение по категориям напрямую зависит от возможного количества людей, одновременно находящихся на объекте. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок", - рассказали в ведомстве.

Новеллой стало введение новой категории: "чрезвычайно высокого риска", к которой отнесены объекты, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями. В таких объектах могут одновременно находиться более 10 человек. К этой же категории будут отнесены объекты предоставления соцуслуг, дошкольного образования и детские лагеря.

"Торгово-развлекательные центры ранее относились к средней категории риска и проверялись раз в четыре года. После вступления изменений (в риск-ориентированный подход - ИФ) в силу объекты, на которых одномоментно находится более 5 тыс. человек, отнесены к категории "высокого риска". Периодичность их проверок - один раз в два года",- сообщили в МЧС.

Объекты "чрезвычайно высокого риска" будут проверяться ежегодно.

По данным МЧС, сейчас риск-ориентированный подход охватывает дипломатические и консульские учреждения в РФ, за рубежом, а также объекты метрополитенов, автомобильные и железнодорожные тоннели, хотя ранее эти объекты в данном перечне не учитывались.

Кроме того, Госпожнадзор вместо проверок теперь будет проводить плановые осмотры и обследования садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, земельных участков на предмет пожарной безопасности, отметили в МЧС.

Проверки по новым правилам начнутся с 2021 года, поскольку план инспекций на 2020 год уже определен.