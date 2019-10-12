Поиск

Грузовик сбил пешеходов на трассе под Пензой, погибли два человека

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием грузового автомобиля унесла жизнь двух человек в Пензенской области, еще двое получили травмы, сообщает УГИБДД региона в субботу.

ДТП произошло накануне вечером на 218 км автодороги "Тамбов - Пенза" в Каменском районе области. Автомобиль "КАМАЗ-5490" сбил пешеходов.

Как рассказали в полиции, в результате аварии мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте. Мужчина 1980 и женщина 1997 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, сказали в ведомстве.

Пензенская область ГИБДД

Новости

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Россиянин Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике

Что произошло за день: пятница, 11 октября

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2700п по индексу МосБиржи

В "Шереметьево" нашли виновника ЧП с вооруженным пассажиром в лайнере "Аэрофлота"

Эльвира Вихарева опровергла планы проведения акции в Москве 13 октября

"Яндекс.Такси" отозвал из ФАС просьбу разрешить покупку активов ГК "Везет"

Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб

Журналистка Юзик заявила, что стала жертвой провокации иранских спецслужб
Убийство девятилетней девочки в Саратове

Клишас не увидел оснований для восстановления в РФ смертной казни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');