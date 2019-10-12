Грузовик сбил пешеходов на трассе под Пензой, погибли два человека

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием грузового автомобиля унесла жизнь двух человек в Пензенской области, еще двое получили травмы, сообщает УГИБДД региона в субботу.

ДТП произошло накануне вечером на 218 км автодороги "Тамбов - Пенза" в Каменском районе области. Автомобиль "КАМАЗ-5490" сбил пешеходов.

Как рассказали в полиции, в результате аварии мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте. Мужчина 1980 и женщина 1997 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, сказали в ведомстве.