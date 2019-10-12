Поиск

Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора АО "НПО им. С.А. Лавочкина" Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, сообщила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Она заявила, что они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков обвиняются в хищении денежных средств "Роскосмоса" путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн. рублей.

Как заявила Врадий, по ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский Екатерина Аверьянова Игорь Третьяков Роскосмос

Новости

РПЦ назвала многоженство нарушением божественного закона

ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Путин заявил, что в Москве чувствуют угрозу от приближения НАТО к границам

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Россиянин Нагорный завоевал золото на ЧМ по спортивной гимнастике

Что произошло за день: пятница, 11 октября

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

ЦБ выступил против 5-летнего ограничения на владение акциями санируемых банков

Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к 2700п по индексу МосБиржи

В "Шереметьево" нашли виновника ЧП с вооруженным пассажиром в лайнере "Аэрофлота"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');