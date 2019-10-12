Дело обвиняемых в мошенничестве сотрудников НПО имени Лавочкина передали в суд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора АО "НПО им. С.А. Лавочкина" Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, сообщила представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Она заявила, что они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков обвиняются в хищении денежных средств "Роскосмоса" путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн. рублей.

Как заявила Врадий, по ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.