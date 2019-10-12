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Источник сообщил, что погибший мальчик из "Артека" был в некритическом состоянии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Школьник из Петербурга, отдыхавший в "Артеке" и скончавшийся в ялтинской больнице, поступил к врачам в некритическом состоянии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас проверяют детальнейшим образом все. Но в больницу ребенок поступил совершенно в некритическом состоянии. В первые часы в больнице он связывался с мамой", - сказал собеседник агентства в субботу.

Он добавил, что, по предварительным данным, в медицинском учреждении у мальчика взяли анализы и после поступления ввели ему антибиотик. "А вот что же произошло после и что конкретно стало причиной смерти, вызывает сейчас большие вопросы", - добавил источник.

Ранее в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Крыму Ольга Постнова сообщила журналистам, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ) возбуждено после гибели 12-летнего мальчика, отдыхавшего в международном детском центре "Артек".

Он попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония", а через несколько часов умер.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в связи с гибелью ребенка поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в "Артеке". Проверку также проведет министерство просвещения России, ситуация находится личном на контроле министра Ольги Васильевой.

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