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Четверо пострадавших в результате ДТП в Подмосковье госпитализированы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших в ДТП в Кашире доставлены в Ступинскую больницу в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Один погиб, четверо были доставлены в Ступинскую больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на дороге "Кашира - Ненашево" между деревнями Тарасково и Ледовские Выселки в результате выезда на полосу встречного движения "Газели". Произошло лобовое столкновение трех автомобилей, из них - два легковых.

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