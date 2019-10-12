Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Девять человек обратились за помощью медиков после столкновения автобуса с легковым автомобилем на остановке "Спортивная" в Уфе, сообщило МВД по Башкирии в субботу.

"На пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября столкнулись "ПАЗ" и "ВАЗ-2109" девятой модели, от удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры. По предварительным данным, водитель автобуса и его восемь пассажиров обратились за медицинской помощью", – рассказал собеседник агентства.

На месте аварии работают экстренные службы, подробности ДТП уточняются.

Сообщается, что автобус следовал по маршруту N249, в нем находилось около двух десятков пассажиров.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что медики доставили в больницу для осмотра восьмерых пострадавших, в числе которых один ребенок, еще двое пассажиров приехали в ГКБ 18 на попутном транспорте.