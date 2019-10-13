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Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП в подмосковной Кашире

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авария в Подмосковье унесла жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В Московской области, на 134 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий", в Кашире, в районе д. Каменки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: Лады "Приора" и Хендай "Солярис". В результате аварии погибло пять человек, в том числе один ребенок", - сказали в пресс-службе.

Еще пять человек получили травмы. "Среди них двое детей", - добавили в пресс-службе.

Московская область Кашира

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