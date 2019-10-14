Началась последняя волна отключения аналогового вещания в РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Заключительный, четвертый, этап перехода на цифровое вещание федеральных каналов, в рамках которого "аналог" будет отключен в 21 регионе России, пройдет в РФ в понедельник.

Аналоговый сигнал вещания обязательных общедоступных федеральных каналов будет отключен в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской и Челябинской областях. Также в республике Алтай, в Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Официальная церемония отключения "аналога" пройдет в Центре управления полетами в Королёве.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что сбоев на заключительном этапе отключения аналогового вещания не ожидается. По его словам, все регионы были готовы ещё летом этого года. "Мы предполагаем, что 14 октября переход на цифру в регионах четвертого этапа случится ничуть не хуже, чем в первых трех. Никаких объективных оснований для того, чтобы в четвертом этапе было что-то хуже, точно быть не может", - сказал Волин журналистам на Восточном экономическом форуме.

Ни в одном регионе не наблюдается завышение цен на цифровые приставки, а в отделениях "Почты России" всегда есть в наличие приставки самого дешевого ценового ассортимента, отметил он.

9 октября в пресс-службе Счетной палаты сообщили, что контрольное ведомство не нашло существенных недостатков при реализации перехода отечественного телевидения на цифру. По итогам проверки результатов реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 - 2018 годы" в Счетной палате пришли к выводу о достижении целевых показателей: бесплатно принимать в цифре 20 телевизионных каналов могут 98,4% россиян. Всего, по данным СП РФ, на реализацию ФЦП из различных источников было направлено 167,5 млрд руб. В том числе 97,1 млрд руб. бюджетных средств, почти половина из которых (43,7 млрд руб.) была потрачена на строительство госоператором "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) наземных сетей цифрового телевизионного вещания. Всего РТРС построено и модернизировано 5 тыс. 40 объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов.

В соответствии с принятой еще в 2008 году программой, в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Согласно ранее утвержденному правительством графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключалось в РФ в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Пилотный проект по переходу с "аналога" на "цифру" начался 3 декабря 2018 года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным.

11 февраля на "цифру" перешли семь наиболее подготовленных на тот момент регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. 15 апреля переключились еще 20 регионов, в том числе Москва и Подмосковье. 3 июня - еще в 36 регионах отключили "аналог". По данным Минкомсвязи, все три волны прошли успешно.

25 апреля по итогам заседания правительства было принято решение о переносе сроков отключения "аналога" для 21 региона на 14 октября.

В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".