Поиск

Глава благотворительной организации приговорен к реальному сроку за неуплату налогов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде Краснооктябрьский районный суд приговорил к трем годам и семи месяцам колонии главу организации инвалидов "Луч надежды" Игоря Башкатова. Как сообщила районная прокуратура, он недоплатил 28,3 млн рублей налогов.

Уголовное дело в отношении Башкатова возбудили по результатам прокурорской проверки. Суд и следствие установили, что в 2014-2016 годах он подавал в налоговую службу декларации о том, что его организация использует участок площадью 5,5 га в Тракторозаводском районе для организации досуга инвалидов. По данным прокуратуры, декларации были фиктивными, а на самом деле этот участок использовался под платную стоянку и для размещения коммерческих объектов. Таким образом, организация получала налоговые льготы на благотворительность, хотя фактически занималась бизнесом.

Башкатова признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в подделке документов. В ходе следствия суд арестовал его имущество на 25,5 млн рублей.

Волгоград Луч надежды Краснооктябрьский район

Новости

Три фигуранта дела о хищении денег из программы ГЛОНАСС получили от трех до пяти лет колонии

Фигурантом "дела 27 июля" стал москвич из сюжета РЕН ТВ

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Серийный насильник из Томска оказался экс-силовиком

В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники

В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники

В ОНК сообщили о смене руководства "Матросской тишины"

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

СПЧ подготовил пакет поправок к антиэкстремистским законам в религиозной сфере

Началась последняя волна отключения аналогового вещания в РФ

Смертность в России от отравления алкоголем выросла

Смертность в России от отравления алкоголем выросла
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');