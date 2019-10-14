Глава благотворительной организации приговорен к реальному сроку за неуплату налогов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Волгограде Краснооктябрьский районный суд приговорил к трем годам и семи месяцам колонии главу организации инвалидов "Луч надежды" Игоря Башкатова. Как сообщила районная прокуратура, он недоплатил 28,3 млн рублей налогов.

Уголовное дело в отношении Башкатова возбудили по результатам прокурорской проверки. Суд и следствие установили, что в 2014-2016 годах он подавал в налоговую службу декларации о том, что его организация использует участок площадью 5,5 га в Тракторозаводском районе для организации досуга инвалидов. По данным прокуратуры, декларации были фиктивными, а на самом деле этот участок использовался под платную стоянку и для размещения коммерческих объектов. Таким образом, организация получала налоговые льготы на благотворительность, хотя фактически занималась бизнесом.

Башкатова признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в подделке документов. В ходе следствия суд арестовал его имущество на 25,5 млн рублей.