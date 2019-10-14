Подавляющее большинство российских семей заготавливают еду на зиму

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство семей в РФ (85%) делают продуктовые домашние заготовки, а в селах удельный вес таких семей составляет 93%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 52% опрошенных делают заготовки самостоятельно, наиболее активно занимаются заготовками женщины (69%), а также респонденты в возрасте 45-59 лет (62%) и от 60 лет и старше (65%).

О том, что в семье домашние заготовки делают другие родственники, чаще всего сообщают респонденты в возрасте 18-24 лет (69%), а также представители возрастной группы 25-34 лет (65%), отмечают социологи.

По данным опроса, в 15% российских семей совсем не делают домашние заготовки, и эта доля выше всего среди поколения 18-24 летних (27%), а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и сограждан с высоким уровнем достатка (29% и 27% соответственно).

По данным ВЦИОМ, 38% россиян предпочитают домашние заготовки, потому что они гораздо вкуснее покупных. Социологи отмечают, что каждый третий россиянин (35%) выбирает домашние заготовки, поскольку это позволяет экономить.

Среди аргументов в пользу домашних заготовок также называется польза для здоровья и получение удовольствия от самого процесса изготовления заготовок.

Исследование показало, что наиболее популярными продуктами среди россиян для домашних заготовок являются помидор, огурец, капуста, ягоды, перец, яблоки, кабачок и грибы.

"Обращает на себя внимание, что для россиян заготовки являются не просто способом ведения натурального хозяйства, а действительно сложившейся традицией, которая стала частью кулинарной культуры. Конечно, на селе эта традиция наиболее сильна и подкреплена сложившимся укладом ведения домашнего хозяйства. Но уровень достатка сложно обозначить как решающий фактор самого заготовления. Хотя, если рассматривать объемы заготовок, то, думаю, эта тенденция раскроется ярче", - комментирует данные опроса директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Всероссийский опрос был проведен 5 октября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.