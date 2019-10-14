Полицейских в Астрахани заподозрили в фабрикации дела о наркопритоне

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астрахани стали фигурантами уголовного дела о фальсификации доказательств, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай в понедельник.

"С июля по август этого года трое оперуполномоченных, не имея реальных доказательств причастности местного жителя к созданию наркопритона, изготовили документы о посещении астраханцами квартиры "подозреваемого" для приема наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности).

Как уточнили в управлении МВД РФ по региону, назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители будут привлечены к ответственности.

Полицейские находятся под стражей.