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Три фигуранта дела о хищении денег из программы ГЛОНАСС получили от трех до пяти лет колонии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Трое фигурантов уголовного дела о хищении более 100 млн рублей при реализации федеральной программы "ГЛОНАСС" в Подмосковье приговорены к различным срокам заключения, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

По ее словам, были осуждены бывший первый замгендиректора ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Джордж Ковков, экс-начальник отдела этой организации Александр Чернов, бывший гендиректор ФГУП "Управление специального строительства № 5 при Спецстрое России" Александр Белов, экс-гендиректор ООО "СпецМонолит" Роман Мартыненко и бывший финансовый консультант с функциями гендиректора ООО "Проконсалтинг" Дмитрий Белицкий. В зависимости от ролиих признали виновными в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, пособничестве в злоупотреблении и отмывании доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, в 2010 году в рамках реализации ФЦП "ГЛОНАСС" была согласована реконструкция и техническое переоснащение корпуса 100-1 ЦНИИ машиностроения в Королеве, на эти цели из федерального бюджета выделили 1,050 млрд рублей. Институт машиностроения заключил договор с управлением спецстроительства № 5 при Спецстрое, который возвел монолитные конструкции указанного корпуса на сумму 39,4 млн рублей

По словам Врадий, во время работ соучастники занимались хищением денег и злоупотребляли полномочиями, утверждая акты выполненных работ. В результате Роскосмос получил ущерб на сумму 114 млн рублей.

Она отметила, что Ковков получит три года колонии общего режима, Беловучетыре года колонии, Мартыненко - пять лет колонии, Чернова оштрафовали на 1 млн рублей, уголовное преследование Белицкого было прекращено за истечением срока давности. Приговор в силу еще не вступил.

ГЛОНАСС Подмосковье

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