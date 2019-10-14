Поиск

Житель Кемерова угнал машину для тренировки перед экзаменом по вождению

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кемерове 18-летнего юношу задержали по подозрению в угоне "Жигулей". Он объяснил, что хотел потренироваться перед сдачей экзамена на водительские права, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Житель Кемерова пожаловался в полицию, что у него угнали припаркованную на ночь "семерку". Машину нашли на обочине проселочной дороги. Затем полиция вышла на предполагаемого угонщика.

После задержания он рассказал, что вечером заметил машину во дворе. Он разбил в ней стекло, открыл дверь, сел за руль и поехал тренироваться перед экзаменом. Он доехал до деревни Сухово, где на импровизированном автодроме делал упражнения по вождению, пока машина не заглохла. После этого он ее бросил.

В отношении задержанного возбудили дело об угоне без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кемерово МВД Сухово

Новости

Мэр Абакана погиб в ДТП

Мэр Абакана погиб в ДТП

Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма

Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма

Три фигуранта дела о хищении денег из программы ГЛОНАСС получили от трех до пяти лет колонии

Фигурантом "дела 27 июля" стал москвич из сюжета РЕН ТВ

Думе предложили расширить список тем, подлежащих досудебной блокировке в интернете

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Серийный насильник из Томска оказался экс-силовиком

В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники

В Роструде напомнили россиянам о двойной оплате труда за работу в праздники

В ОНК сообщили о смене руководства "Матросской тишины"

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');