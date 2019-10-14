Житель Кемерова угнал машину для тренировки перед экзаменом по вождению

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кемерове 18-летнего юношу задержали по подозрению в угоне "Жигулей". Он объяснил, что хотел потренироваться перед сдачей экзамена на водительские права, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Житель Кемерова пожаловался в полицию, что у него угнали припаркованную на ночь "семерку". Машину нашли на обочине проселочной дороги. Затем полиция вышла на предполагаемого угонщика.

После задержания он рассказал, что вечером заметил машину во дворе. Он разбил в ней стекло, открыл дверь, сел за руль и поехал тренироваться перед экзаменом. Он доехал до деревни Сухово, где на импровизированном автодроме делал упражнения по вождению, пока машина не заглохла. После этого он ее бросил.

В отношении задержанного возбудили дело об угоне без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.