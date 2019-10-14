Адвоката и полицейского задержали в Сочи при передаче взятки в 3,5 млн рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Член адвокатской палаты Краснодарского края и оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по Сочи стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Адвокату предъявлено обвинение, а сотрудник полиции подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2019 года органы предварительного следствия начали проверку по факту мошенничества в отношении местного жителя. Мужчина обратился за помощью к адвокату. Последний сообщил, что вместе с оперуполномоченным поможет избежать ему уголовной ответственности, но за это житель Сочи должен будет передать через юриста и полицейского в органы 3,5 млн рублей.

Мужчина сообщил об этом в региональное управление ФСБ. В итоге адвокат и полицейский были задержаны сотрудниками спецслужбы во время передачи взятки в июне 2019 года. СКР сообщает, что в настоящее время юрист находится под арестом.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает, что оперуполномоченный ОЭБиПК сочинской полиции уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки. Как отметили в региональном главке МВД, полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов.